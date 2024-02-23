شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الأحساء يحقق 5 مراكز وطنية في دوري فيرست ليغو التحدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحرزت مدارس تعليم الأحساء إنجازًا بحصولها على 5 مراكز متقدمة على المستوى الوطني في دوري فيرست ليغو التحدي لعام 2024م «فئة الصغار». مراكز الفئات المختلفة ففي فئة الملصق، حصدت مدرسة ابتدائية المتقدمة بجامعة الملك فيصل المركز الأول، بينما نالت مدرسة ابتدائية آفاق التعليم «بنين» المركز الثاني.

وفي فئة البرمجة، تميزت مدرسة ابتدائية الكفاح «بنات» بحصولها على المركز الثاني.

وعلى صعيد فئة التحدي، حققت مدرسة ابتدائية الشروق «بنين» المركز الرابع، بينما احتلت مدرسة ابتدائية جواثا صفوف أولية «بنات» المركز الثالث في فئة القيم. دعم أجيال جديدة قادرة على المنافسة وعبر مدير عام تعليم الأحساء حمد العيسى عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز المُشرف، مهنئًا الفرق الفائزة وأسرهم ومدربيهم على مثابرتهم وتحقيقهم نتائج مشهودة على المستوى الوطني.

وأكد العيسى على أهمية خوض مثل هذه المنافسات التي تُسهم بشكلٍ فعّال في تأهيل ودعم أجيال واعدة قادرة على الابتكار والمنافسة عالميًا.

وقال أن هذا يُعدّ إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل إنجازات تعليم الأحساء، ويؤكد على حرص الإدارة على دعم الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الفعاليات والمسابقات التي تُسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم.