شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. 200 أسرة منتجة في انطلاق فعاليات "حرفيون 3" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك 200 أسرة منتجة وحرفية في انطلاق فعاليات النسخة الثالثة لفعاليات "حرفيون" التي ينظمها مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف في مشروع الرامس بوسط العوامية.

وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على الأسر المنتجة والحرفية، وإبرازها وتمكينها ودعمها.

7000 زائر

وشهدت الفعالية في يومها الأول إقبالًا لافتًا من قبل الزوار، إذ تجاوز عدد الزائرين 7000 شخص.

وانطلقت أولى ورش العمل، بعنوان "الكوكيز" وقدمتها المدربة حميدة أدغام.

وتشهد فعاليات اليوم الثاني والثالث استمرار البرامج الخاصة بيوم التأسيس، متضمنة عرض الخيول والعرضة السعودية، والأغاني الوطنية، وعرض للصقور، وعزف للربابة، بالإضافة إلى خيمة الضيافة.

مواهب الطفولة

وتتضمن الفعالية مشاركة أكثر من 200 أسرة منتجة وحرفية وجهة حكومية وأهلية، بالإضافة إلى فعاليات خاصة بمواهب الطفولة تشمل رسم الكاريكاتير، والرسم التشكيلي، والرسم على الوجوه والتلوين والدمى المتحركة والحناء، بالإضافة إلى ركن خاص بالفنون التشكيلية الفنية وغيرها.

10 أيام

وتستقبل النسخة الثالثة لفعالية "حرفيون" الزوار في مشروع الرامس بوسط العوامية، بداية من اليوم الخميس، ولمدة 10 أيام، من الساعة 4 عصرًا حتى الساعة 10 مساء.

