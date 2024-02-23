شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: يتبقى 7 أيام على انتهاء مهلة إسقاط المركبات التالفة والان نبدء بالتفاصيل

إسقاط المركبات التالفة

تنفيذ الخدمة إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية.

إسقاط المركبة من سجلات مالكها فوراً.

لا يوجد التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية.

تحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة.

الدمام - شريف احمد - أعلن المرور السعودي، أن 7 أيام فقط هي المدة المتبقية على انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة.وكتب المرور السعودي على حسابه بمنصة إكس، اليوم الجمعة: سارع بإسقاط مركبتك التالفة إلكترونيًا عبر منصة أبشر خلال المهلة التصحيحية.كان المرور السعودي، دعا إلى الإسراع بإسقاط المركبات التالفة عبر منصة أبشر إلكترونياً دون التزامات مالية خلال مهلة تصحيحية تنتهي في الأول من مارس المقبل.وأضاف المرور، أن مزايا خدمة إسقاط المركبات التالفة عبر أبشر تشمل: