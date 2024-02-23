شكرا لقرائتكم خبر عن "حراء الثقافي".. ضيوف "خادم الحرمين" ينتقلون افتراضيًا لعصر صدر الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل حي حراء الثقافي بمكة المكرمة أمس الخميس، الدفعة الثالثة لعام 2024 من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

واطلع الضيوف على أهم العروض الافتراضية التي نقلت تاريخ السيرة النبوية الشريفة بصورة مميزة، باستخدام أحدث التقنيات على مستوى العالم، والتجول في قاعات الأنبياء "أولو العزم"، وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ومجسم لغار حراء بالأبعاد الطبيعية.

وحرص الضيوف على التقاط الصور في المجسم، وقاعة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وقاعة جبريل، ثم حرصوا في نهاية الزيارة على اقتناء رمزيات بصناعة يدوية تعود للحرمين الشريفين.

تعزيز مكانة التاريخ الإسلامي

وفي ختام الزيارة، أعرب خليل إبراهيم السوسي من تونس عن تقديره لجهود المملكة في تعزيز مكانة التاريخ الإسلامي، كونه وجهة تاريخية رائدة للعالم أجمع، وما تثمره تلك الجهود من حفظ هذا التاريخ الجميل للمسلمين.



الاهتمام بالقلوب وزرع القيم

كما أبدى الضيف إبراهيم بن عز الدين إبراهيم من العراق، فخره واعتزازه بتوظيف التكنولوجيا في خدمة جانب مهم وهو الدعوة الإسلامية، وتصوير تاريخ الإسلام بصورة عصرية مغايرة عن المألوف.وأشار إلى أن استخدام الذكاء الصناعي لخدمة الدين نال إعجابه، وأن هذا تجسيد لملامح مستقبل مزدهر للقطاع التكنولوجي والرقمي في المملكة.

وقال إمام وخطيب وعضو الرابطة المحمدية للعلماء الحسين أشقرا: ما شاهدناه في هذا المعرض دليل على العمل المشترك والاهتمام بالقلوب وزرع القيم من خلال ترسيخ القيم والثقافة والسيرة الإسلامية.

وأشادت هيا عبدالمهدي أبو الغنم من الأردن بمعرض الوحي، مشيرة إلى أن المعرض يعكس مدى الاهتمام بتاريخ الدين الإسلامي.

وثمنت الأثر الإيجابي للمعرض بصفته منصة تاريخية تخدم التاريخ الإسلامي.