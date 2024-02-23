شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فهد بن عبدالمحسن ووالدة الأمير خالد بن سعد بن سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم الجمعة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن سعود، ووالدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز - رحمهما الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن مشاري بن سعود بن جلوي، وصاحب السمو الأمير د. مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.وصاحب السمو الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي.وصاحب السمو الأمير نايف بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي.وصاحب السمو الأمير نايف بن فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الأمير عبدالمحسن بن فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي.كما أدى الصلاة مع سموه، عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.