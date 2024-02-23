شكرا لقرائتكم خبر عن صور| لوحات فنية وفرحة أسرية في احتفالات يوم التأسيس بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل



كما تضمنت الفعاليات أركاناً للأسر المنتجة عرضت فيها منتجاتها المتنوعة، وأركاناً أخرى للجهات الحكومية المشاركة التي قدمت خدماتها للجمهور.

برامج متنوعة وتفاعل كبير من الحضور وشهدت الفعاليات حضوراً وتفاعلاً كبيراً من أهالي وزوار المحافظة الذين عبروا عن سعادتهم وفخرهم بذكرى يوم التأسيس، مؤكدين على أهمية هذه المناسبة الوطنية التي تذكرنا بإنجازات الآباء المؤسسين وتضحياتهم في سبيل بناء هذا الوطن العظيم.

وتنوعت مشاركات الأهالي في الفعاليات، حيث حرص الكثيرون على التقاط الصور التذكارية مع العروض الفنية واللوحات التشكيلية، كما شارك الأطفال في الأنشطة الترفيهية المخصصة لهم.

وأكدت أمانة محافظة حفر الباطن أن هذه الفعاليات تأتي تعبيراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتاريخ المملكة العربية الدمام - شريف احمد - عاشت محافظة حفر الباطن أجواء احتفالية مميزة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، حيث نظمت أمانة المحافظة فعاليات متنوعة بمقر المخيم، شملت معرضاً للفنون الجميلة ضم العديد من الأعمال الفنية لرسامين ورسامات من المحافظة، بالإضافة إلى معرض ركن الكتاب الذي حظي باهتمام كبير من الزوار.كما تضمنت الفعاليات أركاناً للأسر المنتجة عرضت فيها منتجاتها المتنوعة، وأركاناً أخرى للجهات الحكومية المشاركة التي قدمت خدماتها للجمهور.وشهدت الفعاليات حضوراً وتفاعلاً كبيراً من أهالي وزوار المحافظة الذين عبروا عن سعادتهم وفخرهم بذكرى يوم التأسيس، مؤكدين على أهمية هذه المناسبة الوطنية التي تذكرنا بإنجازات الآباء المؤسسين وتضحياتهم في سبيل بناء هذا الوطن العظيم.وتنوعت مشاركات الأهالي في الفعاليات، حيث حرص الكثيرون على التقاط الصور التذكارية مع العروض الفنية واللوحات التشكيلية، كما شارك الأطفال في الأنشطة الترفيهية المخصصة لهم.وأكدت أمانة محافظة حفر الباطن أن هذه الفعاليات تأتي تعبيراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتاريخ المملكة العربية السعودية ، وتعزيز روح الانتماء الوطني لدى جميع أفراد المجتمع.