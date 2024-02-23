"صالح الغفيلي" إلى رحمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 فبراير 2024, 3:05 مساءً

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخُ صالح بن إبراهيم الغفيلي، والد الزميل الأستاذ إبراهيم الغفيلي مدير عام العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعد معاناة طويلة مع المرض. وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة الجمعة، بجامع الراجحي بالرياض، والدفن بمقبرة النسيم. تغمّده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وموتى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. "الخليج 365" تتقدّم بالتعزية للأستاذ إبراهيم، ولكافة أسرته ومحبّيه، والتعزية موصولة من الزميل الإعلامي الأستاذ أحمد الشايع. ويتقبّل العزاء باستراحة الفقيد بحي المؤنسية للرجال، وفي منزل الفقيد بحي قرطبة للنساء. وللتواصل والتعزية بأبناء الفقيد: إبراهيم: ‭+966 50 102 2221‬ وليد: ‭+966 55 511 8840

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