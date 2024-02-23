شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" تضبط 5 مخالفين باستغلال الرواسب دون ترخيص في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مقيمين من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط (5) معدات تستخدم في نقل التربه يعمل عليها (5) مقيمين من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.