شكرا لقرائتكم خبر عن “حلم كل النساء قبل غرفة النوم” .. ضعي الفازلين وزيت الزيتون على هذه المنطقة من جسمك ولن تستغني عنها أبدا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضعي الفازلين وزيت الزيتون على هذه المنطقة من جسمك ولن تستغني عنها أبدا

تعد وصفة الفازلين زيت الزيتون من الوصفات المهمة التي عندما نقوم بوضعها على الجسم تساعد على شد الترهلات والتخلص من اسمرار البشرة وتساعد على الترطيب فإنها تكون بمثابة وصفة سحرية للجسم وخاصة عندما نقوم باستخدامها قبل النوم وسوف نوضح لكم طريقة تحضير وصفة من خلال هذه المقال.

وصفة الفازلين وزيت الزيتون

تعد تلك الوصفة من الوصفات الطبيعية المهمة التي تساعد على تفتيح الجسم والتخلص من البقع الداكنة و تساعد على ترطيب البشرة وشد الترهلات والتخلص من البقع والتصبغات وسوف نوضح مكوناتها من خلال ما يلي.

معلقة من زيت الزيتون.

معلقة من الفازلين.

معلقة من السكر.

معلقة من البن .

معلقة من الخل.

طريقة التحضير الوصفة:

تحضر الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ويمكن لجميع ربات المنازل عملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال ما يأتي.

نحضر الوعاء ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيدا ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على البشرة والأماكن الداكنة الموجودة بالجسم.

ثم نقوم بعد ذلك بتدليكها بشكل جيد لمدة 10 دقائق.

ثم نقوم بترك الوصفة على الجسم لمدة 20 دقيقة.

ثم نكون بغسلها بالماء قبل النوم وسوف نلاحظ مدى التخلص من حتى التصبغات الموجودة بالجسم والتخلص من البقع الموجودة على الركبة والأيدي والكوع وسوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة من أول استخدام لها.

فوائد استخدام وصفة زيت الزيتون والفازلين

عندما نستخدم الوصفة على جسم للتخلص من أماكن الداكنة نحصل على الكثير من الفوائد وهي:

تساعد على التخلص من الأماكن الداكنة.

تساعد على تفتيح أماكن التصبغات.

تساعد على التخلص من والاسمرار.

تساعد على التخلص من التجاعيد وشد الترهلات.

تعمل على توحيد لون البشرة.

تساعد على التخلص من اضرار أشعة الشمس الضارة على الجسم.

تساعد على التخلص من الجلد الميت.

من خلالها يتم تقشير الجلد الميت والحصول على النعومة اللازمة.

تعطي البشرة النضارة والأشراق.

تساعد على التخلص من بقايا الحبوب واثار الهالات السوداء والبثور

كما أوضحنا أنه يمكن تفتيح البشره في المنزل بسهولة في وقت قصير باستخدام بعض المكونات التي ذكرناها منها الفازلين مع زيت الزيتون مع إضافة بعض المكونات يمكنك الحصول على بشرة بيضاء خالية من التجاعيد وجعلها بيضاء من أول استعمال هذه الخطوات ذكرناها في المقال يمكن استخدامها مره واحدة أسبوعيا الوصول إلى نتيجة مرضية