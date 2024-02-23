شكرا لقرائتكم خبر عن يوم التأسيس.. رحلة استكشاف تراث المملكة في الجناح السعودي بإكسبو الدوحة والان نبدء بالتفاصيل



وتضمنت الاحتفالات التي أضاءت إكسبو الدوحة فعاليات متنوعة تعكس الهوية والتراث السعودي الغني والفريد، ومن بين الفعاليات، عروض الفنون الشعبية والموسيقى التقليدية، والعرضة

احتفالات يوم التأسيس شارك في الاحتفال بالمناسبة الغالية، عدد غفير من زوار معرض إكسبو الدوحة، وشهدت تفاعلًا كبيرًا، وإشادة بما أبرزه التنوع والغنى الثقافي السعودي، حيث تأتي الفعاليات في إطار جهود المملكة؛ لتعزيز التواصل الثقافي وتعريف العالم بالتراث الغني والتطور الثقافي الذي تشهده، إضافة إلى كونها فرصة للتعريف بالتراث والثقافة السعودية، وتعزيز الروابط الثقافية والتواصل بين شعوب العالم.



إلى ذلك، تتواصل الفعاليات والاحتفالات في الجناح السعودي بالمعرض حتى نهاية اليوم، حيث يستمر الزوار في الاستمتاع بالتجربة الثقافية الرائعة التي يقدمها الجناح، والتفاعل مع العروض التراثية والثقافية، والتعرف على العديد من جوانب الثقافة السعودية، حيث يُظهر الجناح تفانيه في تعزيز التواصل الثقافي والتبادل الحضاري، لتعزيز العلاقات الدولية وتعميق التفاهم المتبادل بين الشعوب.

الدمام - شريف احمد - احتفى جناح المملكة المشارك في معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، بذكرى يوم التأسيس للمملكة والذي يوافق 22 فبراير من كل عام، بتقديم تجارب تراثية وثقافية تحكي قصة إرث وطني سعودي راسخ، في رحلة تأخذ زوار الجناح لاستكشاف تراث المملكة العريق في المناسبة التاريخية التي تحمل الكثير من المعاني الوطنية.وتضمنت الاحتفالات التي أضاءت إكسبو الدوحة فعاليات متنوعة تعكس الهوية والتراث السعودي الغني والفريد، ومن بين الفعاليات، عروض الفنون الشعبية والموسيقى التقليدية، والعرضة السعودية ، وعروض الأزياء التقليدية، وعروض الفنون التشكيلية التي تعكس جماليات الثقافة السعودية، إضافة إلى الحرف اليدوية التي تجمع بين حنين الماضي وإبداع الحاضر.شارك في الاحتفال بالمناسبة الغالية، عدد غفير من زوار معرض إكسبو الدوحة، وشهدت تفاعلًا كبيرًا، وإشادة بما أبرزه التنوع والغنى الثقافي السعودي، حيث تأتي الفعاليات في إطار جهود المملكة؛ لتعزيز التواصل الثقافي وتعريف العالم بالتراث الغني والتطور الثقافي الذي تشهده، إضافة إلى كونها فرصة للتعريف بالتراث والثقافة السعودية، وتعزيز الروابط الثقافية والتواصل بين شعوب العالم.إلى ذلك، تتواصل الفعاليات والاحتفالات في الجناح السعودي بالمعرض حتى نهاية اليوم، حيث يستمر الزوار في الاستمتاع بالتجربة الثقافية الرائعة التي يقدمها الجناح، والتفاعل مع العروض التراثية والثقافية، والتعرف على العديد من جوانب الثقافة السعودية، حيث يُظهر الجناح تفانيه في تعزيز التواصل الثقافي والتبادل الحضاري، لتعزيز العلاقات الدولية وتعميق التفاهم المتبادل بين الشعوب.