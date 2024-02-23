انت الان تتابع أندية دوري روشن تستهدف التعاقد مع "دي بروين" في الميركاتو الصيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 فبراير 2024, 7:00 مساءً

تستهدف أنديةُ دوري روشن السعودي للمحترفين التعاقدَ مع البلجيكي "كيفين دي بروين" صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة؛ بحسب ما أفادت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية. وذكرت الصحيفة أنه تمّ عقد اجتماع في شهر ديسمبر الماضي، في مدينة جدة، بين النجم العالمي والنيجيري "مايكل إيمينالو" المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين؛ شرح الأخيرُ فيه المشروعَ الكروي السعودي. وأشارت إلى أن ذلك كان أُولى إشارات التفاوض من أجل إحضار النجم البلجيكي "دي بروين" إلى ملاعب السعودية. وكشفت أن هناك علاقة جيدة تربط بين اللاعب والمدير الرياضي، تكوّنت قبل أكثر من 10 أعوام عندما كان البلجيكي يلعب في صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، و"إيمينالو" كان حينها مسؤولًا كرويًّا رفيعًا داخل النادي اللندني. وكان النجم البلجيكي متواجدًا في مدينة جدة نهاية العام الماضي رفقة فريقه مانشستر سيتي، الذي شارك في منافسات كأس العالم للأندية وتوّج حينها باللقب للمرة الأولى في تاريخه. كما تطرّقت صحيفة "ذا تايمز" إلى اهتمام الأندية السعودية الأكثر جماهيرية بالتعاقد مع البرازيلي "كاسيميرو" لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي تحدّثت عن رغبته في إنهاء مسيرته على الملاعب السعودية وخوض تحدٍّ احترافي جديد خارج أوروبا.

كانت هذه تفاصيل خبر أندية دوري روشن تستهدف التعاقد مع "دي بروين" في الميركاتو الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.