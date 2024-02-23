الأخضر تحت 15 عاماً يدشن تدريباته في معسكره الإعدادي بقطر بمشاركة 28 لاعباً

وتضم قائمة المنتخب للمعسكر (28) لاعباً، وهم على النحو التالي: علي الشنقيطي، أنس هندي، كرم العيسى، فارس بوشقراء، علي المكي، عمار القحطاني، حاتم المالكي، حسن العكروش، جواد الحبيب، مبارك المسرحي، مساعد الشمري، تميم الخالدي، عبدالله الدوسري، عبدالله الماس، خالد الدوسري، جهاد النخلي، نايف القحطاني، علي اليحيى، محمد الدريهم، عادل حارثي، فؤاد هبه، فهد العنزي، علي الهزيمي، عبدالرحمن المامي، محمد المقري، نواف الهويري، أحمد الحربي، عبدالعزيز رباط.