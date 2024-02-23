شكرا لقرائتكم خبر عن الأكلات الشعبية تتألق في احتفالات قرية التأسيس بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهوت المأكولات الشعبية للأسر المنتجة المشاركة بقرية التأسيس بمنطقة الباحة زوار القرية، حيث يتركز اهتمام أكثر مرتادي القرية على محلات بيع الأكلات الشعبية، التي تعرض أنواعًا متعددة من المأكولات، كالدغابيس والعصيدة والمرقوق والمعرق والخبزة المقناة والفتة والعريكة والعيش وغيرها.

وتعد منطقة الباحة من أكثر مناطق المملكة اهتمامًا بمشروعات الأسر المنتجة في ظل ما تجده من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

وتعمد المنطقة طيلة أيام العام إلى تفعيل مشاركة الأسر المنتجة في مختلف المهرجانات بالمنطقة والمحافظات.

المناطق الزراعية الخصبة

وتعتمد الأكلات الشعبية في منطقة الباحة -في الغالب- على المحاصيل الزراعية، كون المنطقة من المناطق الزراعية الخصبة، وذلك بواسطة مدرجاتها الزراعية ومصاطبها الخضراء التي تعد سلة الغذاء والمصدر الأساسي لأهالي المنطقة.