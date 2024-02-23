شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| بالملابس التراثية.. أهالي تبوك يعبرون عن فرحتهم بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتدى أهالي منطقة تبوك من الرجال والنساء والشباب والفتيات والأطفال الأزياء الشعبية والتراثية، معبرين عن فرحتهم بمناسبة يوم التأسيس الذي يوافق 22 من شهر فبراير من كل عام، في مختلف الأماكن والمولات والميادين والفعاليات التي أقامها عدد من الجهات بعموم المنطقة.

ورصدت عدسة "واس" مشاهد لأهالي المنطقة من خلال حضورها في مختلف مواقع الفعاليات والاحتفالات.

يوم التأسيس وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بيوم التأسيس وبالتاريخ المجيد لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون حتى يومنا الحاضر، مبدين إعجابهم بالفعاليات والأنشطة المختلفة التي تعطي الزوار تصوراً كاملاً عن تأسيس البلاد الشامخة وعن حياة الآباء والأجداد التي تعدُّ مصدر فخر واعتزاز لأبناء هذا الوطن الغالي.

