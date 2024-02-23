شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج متكامل ومتنوع.. شاهد احتفالات رأس تنورة بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
وجاء بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأمنية والمتطوعين، وذلك في المركز الحضاري بالمحافظة.
يوم التأسيس السعودي هو يوم بداية توحيد بلادنا تحت راية التوحيد والعقيدة الإسلامية الراسخةكلمة رئيس #بلدية_رأس_تنورة
المهندس / محمد بن جاسم الجاسم بمناسبة #يوم_التاسيس
بالمركز الحضاري بكورنيش رأس تنورة #يوم_التاسيس_عز_وفخر #يوم_بدينا pic.twitter.com/kwEtijw7OH— بلدية محافظة رأس تنورة (@RasTanura_mun)
يوم التأسيس السعودي هو يوم بداية توحيد بلادنا تحت راية التوحيد والعقيدة الإسلامية الراسخة— بلدية محافظة رأس تنورة (@RasTanura_mun) February 23, 2024
كلمة رئيس #بلدية_رأس_تنورة
المهندس / محمد بن جاسم الجاسم بمناسبة #يوم_التاسيس
بالمركز الحضاري بكورنيش رأس تنورة #يوم_التاسيس_عز_وفخر #يوم_بدينا pic.twitter.com/kwEtijw7OH
احتفالات يوم التأسيس في رأس تنورةوتضمنت الفعاليات أوبريتاً وطنياً بعنوان ( أبواب الخير )، ومسابقات ثقافية وهدايا تذكارية للأطفال، وقصائد شعرية، وأعمالاً فنية، والعرضة السعودية.
#بلدية_رأس_تنورةكما شملت الأركان المصاحبة، عروضاً تراثية، وأعمالاً يدوية، وبوثات للأعمال الفنية الشعبية، وكذلك معرض رسم لوحات فنية، وألعاباً حركية وإلكترونية.
ضمن فعاليات الاحتفاء
بـ #يوم_التاسيس
مشاركة رئيس بلدية #رأس_تنورة
المهندس محمد بن جاسم الجاسم
العرضة السعودية على مسرح المركز الحضاري بكورنيش رأس تنورة #يوم_التاسيس_عز_وفخر#يوم_بدينا pic.twitter.com/FO8r7U9F95— بلدية محافظة رأس تنورة (@RasTanura_mun)
#بلدية_رأس_تنورة— بلدية محافظة رأس تنورة (@RasTanura_mun) February 23, 2024
ضمن فعاليات الاحتفاء
بـ #يوم_التاسيس
مشاركة رئيس بلدية #رأس_تنورة
المهندس محمد بن جاسم الجاسم
العرضة السعودية على مسرح المركز الحضاري بكورنيش رأس تنورة #يوم_التاسيس_عز_وفخر#يوم_بدينا pic.twitter.com/FO8r7U9F95
هذا إضافة إلى بوثات الأسر المنتجة التي قدمت الأكلات الشعبية المتنوعة.
#بلدية_راس_تنورة
الفنانة التشكيلية المبدعة كريمة المسيري
تشارك الحضور بمسرح المركز الحضاري بكورنيش رأس تنورة برسم لوحة فنية بمناسبة #يوم_التاسيس #يوم_التاسيس_عز_وفخر #يوم_بدينا pic.twitter.com/pbTyP16yB0— بلدية محافظة رأس تنورة (@RasTanura_mun)
#بلدية_راس_تنورة— بلدية محافظة رأس تنورة (@RasTanura_mun) February 23, 2024
الفنانة التشكيلية المبدعة كريمة المسيري
تشارك الحضور بمسرح المركز الحضاري بكورنيش رأس تنورة برسم لوحة فنية بمناسبة #يوم_التاسيس #يوم_التاسيس_عز_وفخر #يوم_بدينا pic.twitter.com/pbTyP16yB0
#بلدية_راس_تنورة
الاوبريت الوطني ( باب الخير )
تأليف الاستاذ / علي المصطفي
أخراج / ماهر الغانم
على مسرح المركز الحضاري #رأس_تنورة
بمناسبة #يوم_التاسيس #يوم_التاسيس_عز_وفخر #يوم_بدينا pic.twitter.com/WUIRXRRopp— بلدية محافظة رأس تنورة (@RasTanura_mun)
#بلدية_راس_تنورة— بلدية محافظة رأس تنورة (@RasTanura_mun) February 23, 2024
الاوبريت الوطني ( باب الخير )
تأليف الاستاذ / علي المصطفي
أخراج / ماهر الغانم
على مسرح المركز الحضاري #رأس_تنورة
بمناسبة #يوم_التاسيس #يوم_التاسيس_عز_وفخر #يوم_بدينا pic.twitter.com/WUIRXRRopp