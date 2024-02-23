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برنامج متكامل ومتنوع.. شاهد احتفالات رأس تنورة بيوم التأسيس

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واس- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ببرنامج متكامل ومتنوع الأركان والأنشطة الثقافية والاجتماعية والتربوية والتراثية والفنية، احتفى أهالي محافظة رأس تنورة، بيوم التأسيس.
وجاء بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأمنية والمتطوعين، وذلك في المركز الحضاري بالمحافظة.

يوم التأسيس السعودي هو يوم بداية توحيد بلادنا تحت راية التوحيد والعقيدة الإسلامية الراسخة

كلمة رئيس #بلدية_رأس_تنورة
المهندس / محمد بن جاسم الجاسم بمناسبة #يوم_التاسيس
بالمركز الحضاري بكورنيش رأس تنورة #يوم_التاسيس_عز_وفخر #يوم_بدينا pic.twitter.com/kwEtijw7OH— بلدية محافظة رأس تنورة (@RasTanura_mun)

احتفالات يوم التأسيس في رأس تنورة

وتضمنت الفعاليات أوبريتاً وطنياً بعنوان ( أبواب الخير )، ومسابقات ثقافية وهدايا تذكارية للأطفال، وقصائد شعرية، وأعمالاً فنية، والعرضة .
#بلدية_رأس_تنورة
ضمن فعاليات الاحتفاء
بـ #يوم_التاسيس
مشاركة رئيس بلدية #رأس_تنورة
المهندس محمد بن جاسم الجاسم
العرضة السعودية على مسرح المركز الحضاري بكورنيش رأس تنورة #يوم_التاسيس_عز_وفخر#يوم_بدينا pic.twitter.com/FO8r7U9F95— بلدية محافظة رأس تنورة (@RasTanura_mun)
كما شملت الأركان المصاحبة، عروضاً تراثية، وأعمالاً يدوية، وبوثات للأعمال الفنية الشعبية، وكذلك معرض رسم لوحات فنية، وألعاباً حركية وإلكترونية.
هذا إضافة إلى بوثات الأسر المنتجة التي قدمت الأكلات الشعبية المتنوعة.
#بلدية_راس_تنورة
الفنانة التشكيلية المبدعة كريمة المسيري
تشارك الحضور بمسرح المركز الحضاري بكورنيش رأس تنورة برسم لوحة فنية بمناسبة #يوم_التاسيس #يوم_التاسيس_عز_وفخر #يوم_بدينا pic.twitter.com/pbTyP16yB0— بلدية محافظة رأس تنورة (@RasTanura_mun)
#بلدية_راس_تنورة
الاوبريت الوطني ( باب الخير )
تأليف الاستاذ / علي المصطفي
أخراج / ماهر الغانم
على مسرح المركز الحضاري #رأس_تنورة
بمناسبة #يوم_التاسيس #يوم_التاسيس_عز_وفخر #يوم_بدينا pic.twitter.com/WUIRXRRopp— بلدية محافظة رأس تنورة (@RasTanura_mun)
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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