برنامج متكامل ومتنوع.. شاهد احتفالات رأس تنورة بيوم التأسيس

يوم التأسيس السعودي هو يوم بداية توحيد بلادنا تحت راية التوحيد والعقيدة الإسلامية الراسخة



يوم التأسيس السعودي هو يوم بداية توحيد بلادنا تحت راية التوحيد والعقيدة الإسلامية الراسخة

كلمة رئيس #بلدية_رأس_تنورة

المهندس / محمد بن جاسم الجاسم بمناسبة #يوم_التاسيس

بالمركز الحضاري بكورنيش رأس تنورة #يوم_التاسيس_عز_وفخر #يوم_بدينا pic.twitter.com/kwEtijw7OH — بلدية محافظة رأس تنورة (@RasTanura_mun) February 23, 2024