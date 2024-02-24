تراند اليوم : شاهد.. بروفيسور يسبح بجانب أكبر ثعبان في العالم بغابات الأمازون

صحيفة الخليج 365- ترجمة حصرية: وثق مقطع فيديو العثور على أكبر ثعبان في العالم " أناكوندا ضخمة" داخل غابات الأمازون المطيرة .

وكشفت صحيفة "الديلي ميل" ، أن الأناكوندا الضخمة تم اكتشافها بواسطة مقدم برنامج الحياة البرية التلفزيوني البروفيسور فريك فونك في منطقة نائية في البرازيل .

ويبلغ طول الأناكوندا 26 قدمًا ويزن 440 رطلاً - ورأسها بنفس حجم رأس الإنسان .

وظهر البروفيسور فريك فونك في الفيديو وهو يسبح بجوار الأناكوندا الضخمة بالمياه ، ما اثار تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب ضخامة الأناكوندا وعدم خوف العالم منها .