شكرا لقرائتكم خبر عن صور| آثار من آلاف السنين.. ضيوف المنتدى السعودي للإعلام يزورون العلا والان نبدء بالتفاصيل

المنتدى السعودي للإعلام

الدمام - شريف احمد - زار ضيوف المنتدى السعودي للإعلام اليوم محافظة العُلا، واطّلعوا على ما تضمه المحافظة من آثار وحضارات تاريخية متنوعة تمتد لآلاف السنين.وشملت الزيارة عدة مواقع أثرية وأبرزها مدينة الحجر الأثرية الحِجر والتي تعد أول موقع سعودي يدرج ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، حيث استمعوا لشرح تعريفي لتلك المواقع، مبدين إعجابهم بما شاهدوه.تأتي زيارة ضيوف المنتدى السعودي للإعلام لمحافظة العُلا ضمن جدول الزيارات التي ينظِّمُها المنتدى لضيوفه، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وهيئة الإذاعة والتلفزيون.وتستهدف الزيارة تعريفهم بمعالم المملكة بشكل عام ومعالم العُلا بشكل خاص، بما تحتويه من إرث تاريخي وحضاري جعلها محط أنظار الزوار من مختلف دول العالم.