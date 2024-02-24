شكرا لقرائتكم خبر عن قرية التأسيس.. 4 أركان تفاعلية تثري تجارب أطفال تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حظيت الأنشطة الثقافية والترفيهية في 4 أجنحةٍ تفاعلية بقرية التأسيس في مدينة تبوك، بإعجاب وتفاعل الأطفال مع تجاربها الحية، التي ضمت باقة من العروض التشويقية لتجسيد أصالة وتاريخ وحضارة المملكة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139هـ/ 1727م، حتى اليوم.

وتعرف الأطفال من خلال جناح "كريعة" إلى الخيول العربية الأصيلة، لا سيما خيل الإمام محمد -رحمه الله- الذي كان يمتلك أكثر من 1400 فرس منها، ومن بينهم 600 فرس كان يركبها رجال شجعان اختارهم بنفسه من البوادي.

وكان لديه فرس مفضلة يمتطيها في حملاته العسكرية اسمها "كريعة"، وأصبحت ذات شهرة واسعة في جزيرة العرب.

كما شارك الأطفال في ورشة عمل لجمع القصاصات الخاصة بالخيول والاحتفاظ بها.

جناح بيوت الحي

وبجوار الجناح الأول، يأتي جناح "بيوت الحي"، الذي تعرف الأطفال من خلاله على طريقة البناء في مختلف مناطق المملكة، من خلال صور متنوعة بها نقوش وأنماط معمارية مختلفة.

وشاركوا في ورشة عمل لرسمٍ معماري لتشكيل حيٍ متنوع من بيوت الطين.

البادية والصحن

وفي الجناح الخاص "بالبادية والصحن"، تعرف الأطفال على مختلف الأكلات الشعبية التي تشتهر بها مناطق المملكة.



مسارات تثقيفية

أما في الجناح الرابع والأخير الذي حمل اسم "طبل وربابة"، فقد تعرف الأطفال إلى الآلات الموسيقية القديمة، وشاركوا في استخدام طبول إيقاعية، ليتعلموا كيفية العزف الشعبي، ومن ثم الدخول إلى تجربة جماعية للعزف على مختلف الآلات التي ضمت (الطبول والربابة).

وضمت فعاليات "قرية التأسيس" إلى جانب ذلك، مسارات تثقيفية لأهم الحرف التقليدية والألعاب.

إضافة إلى ساحة الثقافة التي تحتفي بأهم القصص والإنجازات من فترة التأسيس، ومنطقة للعائلة تتضمن التجارب الترفيهية كالألغاز، والألعاب المشوقة، ومنطقة الأطعمة شاملة جميع الفئات العمرية.