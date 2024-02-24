شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على معظم مناطق المملكة حتى الأحد.. تحذيرات لا تفوتك والان نبدء بالتفاصيل

هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.كما دعت إلى عدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على الالتزام بالتعليمات المعلنة، عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وأشارت إلى أن هناك توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة، من اليوم حتى الأحد المقبل.وأوضحت المديرية أنه يتوقع أيضا هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية.كما وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الزلفي والغاط والمجمعة، ومناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية.ولفتت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة، ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض.وتشمل العاصمة الرياض ورماح، وثادق وشقراء وحريملاء والدرعية ومرات وضرما، ومنطقة المدينة المنورة.