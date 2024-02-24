شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خيمة قرية التأسيس تبرز أصالة الصحراء وجمال بيئة الأجداد والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية