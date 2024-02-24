انت الان تتابع "الحياة الفطرية" يوضّح آلية حجز التذاكر للراغبين في زيارة حديقة حيوان الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 فبراير 2024, 11:17 صباحاً

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن حجز التذاكر للراغبين في زيارة حديقة حيوان الرياض يتم من خلال الرابط . وأوضح المركز أن مواعيد استقبال الزوار بالحديقة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحًا إلى الساعة 5:00 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 1:00 مساءً إلى الساعة 5:00 مساءً. وتُعتبر حديقة الحيوان بالرياض المعروفة باسم حديقة "الملز" "أدغالًا برية"، بفضل العدد الضخم من الحيوانات والطيور التي تسكنها.

كانت هذه تفاصيل خبر "الحياة الفطرية" يوضّح آلية حجز التذاكر للراغبين في زيارة حديقة حيوان الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.