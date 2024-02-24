إقبال لافت من مختلف الأعمار على قرية التأسيس بنجران

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 فبراير 2024, 11:32 صباحاً

شهدت قريةُ التأسيس بمنطقة نجران، في يومها الثاني، إقبالًا كبيرًا من الزوّار من مختلف الأعمار، والبعض منهم يرتدي الأزياء التراثية، بما تحمله المناسبة من وجدانية وعمق وطني. وتفاعل الزوار مع فعاليات القرية وأركانها المختلفة، وما تحويه بين جنباتها وممراتها من تاريخ وطني أصيل، مؤكّدين اعتزازهم بوطنهم وسعادتهم بأيامه الوطنية. وحفلت أركان وممرات قرية التأسيس بالمنطقة وفعالياتها المختلفة، بالمشاعر الوطنية بحبّ الوطن والولاء لقيادته؛ حيث ظهر الأطفال وهم يتغنّون بانتمائهم الوطني وحب الوطن شعرًا ونثرًا.

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