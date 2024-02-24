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صور.. فعالية تبرز جماليات الخط العربي في العلم السعودي

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سلطت فعالية بساحة جديد في جدة التاريخية، الضوء على جماليات الخط العربي في العلم السعودي.


وأقيمت الفعالية من قبل الفنان الصغير رباط الخنجي.
العلم السعودي - واس

جماليات الخط العربي في العلم السعودي

وقدم نبذة تعريفية للزوار من خلال فعالية استكشاف جماليات الخط العربي في العلم السعودي.
حرص الفنان "الخنجي" على تقديمها بطريقة تفاعلية بمخرجات إبداعية.
‏كما اهتمت الفعالية بمخطوط مساحة بحثية بدمج فنون التصميم مع الخط العربي.
العلم السعودي - واس

العلم السعودي

ويلتزم فريق مخطوط بتقديم ساعة تعليمية مجانية في الفن للمهتمين من أنحاء العالم.
ويأتي هذا مقابل كل مخطوط ينتجه وتفاعل الحضور كذلك عبر كتابة رسائل وطنية، وصُنع علم من خلال شاشة حريرية.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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