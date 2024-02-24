شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فعالية تبرز جماليات الخط العربي في العلم السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلطت فعالية بساحة جديد في جدة التاريخية، الضوء على جماليات الخط العربي في العلم السعودي.

جماليات الخط العربي في العلم السعودي

العلم السعودي

وأقيمت الفعالية من قبل الفنان الصغير رباط الخنجي.وقدم نبذة تعريفية للزوار من خلال فعالية استكشاف جماليات الخط العربي في العلم السعودي.حرص الفنان "الخنجي" على تقديمها بطريقة تفاعلية بمخرجات إبداعية.‏كما اهتمت الفعالية بمخطوط مساحة بحثية بدمج فنون التصميم مع الخط العربي.ويلتزم فريق مخطوط بتقديم ساعة تعليمية مجانية في الفن للمهتمين من أنحاء العالم.ويأتي هذا مقابل كل مخطوط ينتجه وتفاعل الحضور كذلك عبر كتابة رسائل وطنية، وصُنع علم من خلال شاشة حريرية.