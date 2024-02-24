شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على الجوف والحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة الجوف، شملت مدينة سكاكا وضواحيها، ومحافظات القريات، ودومة الجندل، وطبرجل، وصوير والمراكز التابعة لها ، ارتوت على إثرها الأرض وسالت الشعاب.وهطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة رفحاء، وعدد من المراكز التابعة لها، بمنطقة الحدود الشمالية، وما زالت الأمطار مستمرة حتى الآن والسحب الركامية تغطي السماء.كما هطلت اليوم، أمطار متوسطة على مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.