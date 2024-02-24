شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خدمات تعليمية يقدمها الضمان الاجتماعي للمستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتيح الضمان الاجتماعي عدة خدمات تعليمية مقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي .

يقدم الضمان الاجتماعي المطور الرعاية والعناية بالفئات المحتاجة من أفراد المجتمع، ويوفر برامج ومشاريع تسهم في تحسين إمكانيات هذه الفئات وزيادة دخلها، ومن بين تلك الخدمات الرعاية التعليمية.





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ونصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي على أنه "يشترط لاستمرار صرف المعاش للأسرة التزامها بإلحاق جميع الأطفال التابعين الذين لم يبلغ سنهم 18 عاماً بالمدرسة أو مراكز التأهيل والرعاية المختصة - بحسب حالة التابع – والمواظبة على حضورهم في أوقات الدوام الرسمي.

وأكدة الماد أن العائل يكون مسؤولاً عن التزام الأسرة بهذا الشرط، وذلك إيمانا بأهمية وفاعلية الالتزام بالتعليم في حصول الأسرة على مستقبل أفضل.



الخدمات التعليمية بالضمان الاجتماعي



وتشمل الخدمات

دعم الحقيبة المدرسية

الإعفاء من رسوم اختبارات قياس

النقل المدرسي

اشتراط استيفاء متطلبات التعليم لاستحقاق المعاش

القبول الاستثنائي في الجامعات



وأكد الضمان الاجتماعي إنه للاستفادة من إعفاء رسوم اختبارات قياس من خلال إنشاء حساب في موقع مركز قياس - التسجيل في الاختبار - وعند الوصول إلى مرحلة الدفع يعفى المستفيد من الرسوم إلكترونياً من خلال الربط الآلي بين الوزارة ومركز قياس.

