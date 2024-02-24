الأزياء التراثية تستهوي المحتفلين بيوم التأسيس

عكست الأزياء الشعبية فرحة الأطفال خلال مشاركتهم في فعاليات الاحتفال بمناسبة ذكرى يوم التأسيس ومعايشتهم تراث المملكة، وإرث الأجداد، مبدين سعادتهم بأزيائهم الشعبية التقليدية التي يرتدونها، وأنشطتهم التراثية التي يمارسونها داخل الفعالية.

وارتدى المحتفلون أزياءهم الشعبية القديمة التي تحاكي موروثهم التاريخي الأصيل، الذي ترجع جذوره إلى الدولة السعودية الأولى.

وتباينت الأزياء التي ارتداها الأطفال والفتيات والشباب في يوم التأسيس، إشارة إلى تناغم الثقافات بين مناطق السعودية، إلى جانب الحرص على تأصيل التراث القديم الذي كان حاضراً بكل قوة في كافة احتفالات المملكة اليوم، ما يعزز الانتماء الثقافي لتاريخ السعودية منذ 300 عام.