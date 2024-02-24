شكرا لقرائتكم خبر عن جدة التاريخية "البلد".. عروض وفعاليات مختلفة احتفاء بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية