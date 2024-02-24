- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن جدة التاريخية "البلد".. عروض وفعاليات مختلفة احتفاء بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - احتفالا بيوم التأسيس، شهدت جدة التاريخية "البلد" حضوراً كبيرا من الأهالي والزوار، للاستمتاع بالعروض والفعاليات المصاحبة.
وتوزعت الفعاليات على مواقع مختلفة من "البلد" منها مدخل "باب جديد" جمع ركن القهوة السعودية التي تمثل الثقافة السعودية الأصلية.
وكذلك منطقة "الألعاب الشعبية" التي استعرضت خلالها الفرق الشعبية مختلف الفنون التي تمثل مناطق المملكة المختلفة.
واستمتع الحضور من خلال "منطقة الطهي الحي" بتجربة أصناف مختلفة من المأكولات الشعبية.
هذا إضافة إلى تخصيص ركن للأطفال للمشاركة بإبداعاتهم في التعبير عن حب الوطن والانتماء إليه.
وتوزعت الفعاليات على مواقع مختلفة من "البلد" منها مدخل "باب جديد" جمع ركن القهوة السعودية التي تمثل الثقافة السعودية الأصلية.
احتفالات يوم التأسيسكما اهتم ركن منطقة الحرفيين بما يحتويه من تصاميم ومشغولات يدوية تمثل التراث السعودي القديم.
وكذلك منطقة "الألعاب الشعبية" التي استعرضت خلالها الفرق الشعبية مختلف الفنون التي تمثل مناطق المملكة المختلفة.
واستمتع الحضور من خلال "منطقة الطهي الحي" بتجربة أصناف مختلفة من المأكولات الشعبية.
تاريخ تأسيس الدولة السعوديةكما قدم مجموعة من الفنانين معزوفات لعدد من الأغاني الوطنية الشهيرة، فيما تفاعل الأهالي والزوار مع العروض المسرحية إلى تبرز تاريخ تأسيس الدولة السعودية.
هذا إضافة إلى تخصيص ركن للأطفال للمشاركة بإبداعاتهم في التعبير عن حب الوطن والانتماء إليه.