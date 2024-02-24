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جدة التاريخية "البلد".. عروض وفعاليات مختلفة احتفاء بيوم التأسيس

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - احتفالا بيوم التأسيس، شهدت جدة التاريخية "البلد" حضوراً كبيرا من الأهالي والزوار، للاستمتاع بالعروض والفعاليات المصاحبة.
وتوزعت الفعاليات على مواقع مختلفة من "البلد" منها مدخل "باب جديد" جمع ركن القهوة التي تمثل الثقافة السعودية الأصلية.
احتفالات يوم التأسيس - واس

احتفالات يوم التأسيس

كما اهتم ركن منطقة الحرفيين بما يحتويه من تصاميم ومشغولات يدوية تمثل التراث السعودي القديم.
وكذلك منطقة "الألعاب الشعبية" التي استعرضت خلالها الفرق الشعبية مختلف الفنون التي تمثل مناطق المملكة المختلفة.
واستمتع الحضور من خلال "منطقة الطهي الحي" بتجربة أصناف مختلفة من المأكولات الشعبية.
احتفالات يوم التأسيس - واس

تاريخ تأسيس الدولة السعودية

كما قدم مجموعة من الفنانين معزوفات لعدد من الأغاني الوطنية الشهيرة، فيما تفاعل الأهالي والزوار مع العروض المسرحية إلى تبرز تاريخ تأسيس الدولة السعودية.
هذا إضافة إلى تخصيص ركن للأطفال للمشاركة بإبداعاتهم في التعبير عن حب الوطن والانتماء إليه.
احتفالات يوم التأسيس - واس
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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