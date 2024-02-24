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شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة .. فعاليات قرية التأسيس الفنية والمسرحية تجذب الزوار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جذبت الفعاليات الفنية والمسرحية التي تنظمها وزارة الثقافة بمدينة الباحة، المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات.
وذلك للتعرف على النهضة والإنجازات التي تأسست على يد الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون في مختلف الأصعدة.
وشهدت ساحة الثقافة عرض مسرحية بعنوان فرسان المنقية، التي تُجسّد تاريخ الدولة السعودية وشخصية الإمام سعود بن عبدالعزيز، ورجاله والبطولات التي سطروها لتوحيد الصف والدفاع عن المملكة.
وذلك للتعرف على النهضة والإنجازات التي تأسست على يد الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون في مختلف الأصعدة.
فنون شعبيةوتنوعت الفنون الثقافية الشعبية المشاركة لتعكس التنوع الثقافي في المملكة والتي تضمنت العديد من الفنون التي اشتهرت بها مناطق المملكة.
وشهدت ساحة الثقافة عرض مسرحية بعنوان فرسان المنقية، التي تُجسّد تاريخ الدولة السعودية وشخصية الإمام سعود بن عبدالعزيز، ورجاله والبطولات التي سطروها لتوحيد الصف والدفاع عن المملكة.