شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة .. فعاليات قرية التأسيس الفنية والمسرحية تجذب الزوار والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية