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الباحة .. فعاليات قرية التأسيس الفنية والمسرحية تجذب الزوار

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واس- الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - جذبت الفعاليات الفنية والمسرحية التي تنظمها وزارة الثقافة بمدينة الباحة، المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات.
وذلك للتعرف على النهضة والإنجازات التي تأسست على يد الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون في مختلف الأصعدة.

فنون شعبية

وتنوعت الفنون الثقافية الشعبية المشاركة لتعكس التنوع الثقافي في المملكة والتي تضمنت العديد من الفنون التي اشتهرت بها مناطق المملكة.
وشهدت ساحة الثقافة عرض مسرحية بعنوان فرسان المنقية، التي تُجسّد تاريخ الدولة وشخصية الإمام سعود بن عبدالعزيز، ورجاله والبطولات التي سطروها لتوحيد الصف والدفاع عن المملكة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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