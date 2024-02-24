انت الان تتابع "بايدن" و"ماكرون" يبحثان إيصال المساعدات بشكل عاجل إلى غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 فبراير 2024, 3:39 مساءً

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي، اليوم (السبت)، إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة. وذكر قصر الإليزيه في بيان، أن "بايدن" و"ماكرون" أكدا عزمهما على الحيلولة دون توسع الاشتباكات في المنطقة؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وأوضح القصر أن "ماكرون أعرب عن رفضه للهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح؛ مطالبًا بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

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