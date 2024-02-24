الاتفاق يكثف تحضيراته تأهبًا لاستضافة الهلال

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محمد بن مسعود - الدمام - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيسي، اليوم السبت، على ملعب النادي الرديف، وتأتي تحضيرات الفريق استعداداً لاستضافة الهلال يوم بعد غدٍ الاثنين على ملعب (موطن الفرسان)، ضمن منافسات الجولة الـ 21 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.

وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية بقاعة الاجتماعات، ثم تمارين وقائية وتقوية العضلات في الصالة الرياضية بالنادي، قبل أن ينتقل اللاعبون إلى الملعب، حيث الإحماء ثم تدريب تكنيكي للتحكم بالكرة عبر مجموعتين، بعد ذلك تركز التدريب على الجانب التكتيكي الذي سيطبقه لاعبو فارس الدهناء لمواجهة الهلال، واختتم التدريب بمناورة فنية على جزء من الملعب.

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