بعد تعقب سنوات في الخارج.. العراق يقبض على اثنين من أخطر قيادات "داعش"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 فبراير 2024, 3:50 مساءً

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم (السبت)، أنه تمكن من إلقاء القبض على اثنين من أخطر قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية خارج الحدود. وأوضح الجهاز في بيان، أن العنصرين المقبوض عليهما متورطان في أبشع الجرائم الإرهابية في العراق، وتم القبض عليهما خارج البلاد واقتيادهما بعد تعقبٍ استمر لسنوات؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع". وأضاف أن القيادي الأول هو عصام عبدعلي سعيدان، وكنيته "أبو زيد"، وهو المسؤول عن الأنشطة الإعلامية لـ"داعش" في الفلوجة من بعد عام 2014؛ بينما القيادي الآخر هو بشير عبدعلي سعيدان وكنيته "أبو أحمد اتصالات"، وهو المسؤول عن جميع العمليات الإرهابية لـ"داعش" في الفلوجة من بعد 2014، وكان يتولى عمليات تأمين وتشفير اتصالات "داعش".

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