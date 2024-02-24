شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. فعالية "مسار التاريخ" تروي بطولات الدول السعودية الثلاث والان نبدء بالتفاصيل

مسيرة البناء والتطور

أداء التراث الثقافي المتنوع

الدمام - شريف احمد - احتفالا بيوم التأسيس نظمت وزارة الثقافة فعالية "مسار التاريخ" التي تعبر عن رحلة الدول السعودية الثلاث.وذلك منذ عهد الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى من عام 1727م، وما صاحب ذلك من قصص وبطولات أسهمت في بناء كيانٍ سياسي يَنعَمُ بالوحدة، والاستقرار، والازدهار.ويستشعر الزوّار خلال الفعالية المقامة في الجهة الشرقية المقابلة لمركز الملك عبدالله المالي "كافد"، القيم الراسخة للتأسيس.وجاء ذلك عبر المحاكاة البصرية والصوتية والتمثيل الحي للواقع الماضي والحاضر، ومسيرة البناء والتطور الشاهد على التطور والصمود.ويسلط المسارٍ التاريخي الضوء عبر 19 مشهداً عن الخط الزمني لتاريخ الدولة السعودية منذ 1727م وحتى اليوم، مُكونة من ثلاث مناطق.وتتمثل الأولى في منطقة "التجمع"، وتحتوي على جلسات واحة النخيل، ومنصة عرض فنون أداء التراث الثقافي المتنوعة، وخيمة الحنّاء، وأركان للمأكولات الخفيفة.أما منطقة "الرحلة"، ومنطقة "الاحتفال" التي تُتيح للزائر تجربة الانغماس في النسيج الغني لماضي المملكة.كما تحتوي الفعالية على مسرح الموسيقى، ومناطق تصوير متعددة.