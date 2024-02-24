انت الان تتابع السلطات الروسية تسلم جثة "نافالني" لوالدته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 فبراير 2024, 5:02 مساءً

أعلنت كيرا يارميش المتحدثة باسم زعيم المعارضة الروسي الراحل أليكسي نافالني، اليوم (السبت)، أن والدة "نافالني" الذي توفي فجأة في السجن الأسبوع الماضي؛ تسلمت جثمانه. وقال كيرا يارميش في منشور على منصة "إكس": "لا نعلم ما إذا كانت السلطات ستسمح بإقامة جنازة بالطريقة، التي تريدها الأسرة، والتي يستحقها أليكسي أم لا"، وفقاً لـ"رويترز". وكانت يوليا نافالنايا أرملة "نافالني" قد طالبت السلطات، في وقت سابق اليوم بالإفراج عن جثمانه لدفنه، ووصفت الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "شيطاني" و"يعذب" زوجها في موته كما فعل في حياته. وذكرت ليودميلا والدة "نافالني" أمس، أن المحققين يرفضون إخراج جثته من مشرحة في مدينة سالخارد النائية في القطب الشمالي، قبل أن توافق على دفنه دون مراسم جنازة عامة.

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الروسية تسلم جثة "نافالني" لوالدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.