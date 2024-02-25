شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يضخ 39 مليون لتر من المياه الصالحة بصعدة وحجة والان نبدء بالتفاصيل

مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي

الدمام - شريف احمد - يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تنفيذ مشروع الإمداد المائي، والإصحاح البيئي في عدة مديريات.وتشمل مديريات، ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.وجرى خلال شهر يناير 2024م في محافظة حجة ضخ 3.763.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 35.113.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام.هذا بالإضافة إلى تنفيذ 294 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 18 حملة للرش الضبابي ،و36 حملة للرش اليرقي.فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 310.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 310.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.