الرياض والجبيل.. ضبط 5 محطات وقود تتلاعب في قراءة عدادات المضخات

تصنف الوزارة محطات الوقود إلى 4 فئات، وفقًا لموقع المحطة، وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي توفرها#اليوم | @MoEnergy_Saudi



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