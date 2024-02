شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض والجبيل.. ضبط 5 محطات وقود تتلاعب في قراءة عدادات المضخات والان نبدء بالتفاصيل

تصنف الوزارة محطات الوقود إلى 4 فئات، وفقًا لموقع المحطة، وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي توفرها#اليوم | @MoEnergy_Saudi



للمزيد: https://t.co/4dqx4koTgU pic.twitter.com/YbRMxaDSbm — صحيفة اليوم (@alyaum) January 30, 2024

مكافحة الغش التجاري

الدمام - شريف احمد - بإشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، ضبطت وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خمس محطات وقود في محافظة الجبيل ومدينة الرياض، تابعة لأحد الكيانات التجارية، تركب أجهزة تغير كميات الوقود المباعة.وتوجهت الجهات المعنية، بعد عملية الرصد والتتبع لمواقع المحطات، إلى المحطات، وجرى إغلاق جميع المضخات، بعد التأكد من عدم مطابقتها للاشتراطات المتعلقة بنظام القياس والمعايرة ونظام مكافحة الغش التجاري، إذ تبين وجود أجهزة تغير كميات الوقود المباعة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)يجري الآن، استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت والعاملين فيها، لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام القياس والمعايرة، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات النظامية بحقهم.وأكدت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود حرصها على حماية وحفظ حقوق المستهلكين، كما شددت على أهمية التزام محطات الوقود، والعاملين فيها بجميع الاشتراطات واللوائح المتعلقة بقطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة.وبيّنت اللجنة أنها ستواصل حملاتها الرقابية الشاملة، والمستمرة على مدار العام، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التأكد من جودة جميع المنتجات البترولية والخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، والالتزام بالاشتراطات المطلوبة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى الارتقاء بالقطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.