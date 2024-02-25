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طقس المدينة المنورة.. تنبيه من أتربة مثارة ورياح شديدة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل طقس الأحد في المدينة المنورة، منبها من رياح شديدة، على ينبع والرايس.
وبين أن تأثيراتها تشمل شبه انعدام في الرؤية الأفقية وارتفاعاً في الأمواج، ورياحاً تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كم / ساعة.

الإنذار الأصفر -#منطقة_المدينة_المنورة - #الرايس #ينبع

للتفاصيل https://t.co/9R6hrNL77c #الإنذار_المبكر #طقس_#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/jU6rl7T5ZH— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

طقس المدينة المنورة

وأشار المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
كما نبّه من أتربة مثارة على الحناكية والمهد تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

الإنذار الأصفر -#منطقة_المدينة_المنورة - #الحناكية #المهد
للتفاصيل https://t.co/AY1lV5rjzK #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/X484D33zfO— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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