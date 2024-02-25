شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. تنبيه من أتربة مثارة ورياح شديدة والان نبدء بالتفاصيل
وبين أن تأثيراتها تشمل شبه انعدام في الرؤية الأفقية وارتفاعاً في الأمواج، ورياحاً تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كم / ساعة.
الإنذار الأصفر -#منطقة_المدينة_المنورة - #الرايس #ينبعللتفاصيل https://t.co/9R6hrNL77c #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/jU6rl7T5ZH— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_المدينة_المنورة - #الرايس #ينبع— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 24, 2024
للتفاصيل https://t.co/9R6hrNL77c #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/jU6rl7T5ZH
طقس المدينة المنورةوأشار المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
كما نبّه من أتربة مثارة على الحناكية والمهد تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
الإنذار الأصفر -#منطقة_المدينة_المنورة - #الحناكية #المهد
للتفاصيل https://t.co/AY1lV5rjzK #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/X484D33zfO— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_المدينة_المنورة - #الحناكية #المهد— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 24, 2024
للتفاصيل https://t.co/AY1lV5rjzK #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/X484D33zfO