شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. تنبيه من أتربة مثارة ورياح شديدة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل طقس الأحد في المدينة المنورة، منبها من رياح شديدة، على ينبع والرايس.وبين أن تأثيراتها تشمل شبه انعدام في الرؤية الأفقية وارتفاعاً في الأمواج، ورياحاً تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كم / ساعة.وأشار المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.كما نبّه من أتربة مثارة على الحناكية والمهد تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.