شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يشارك في التمرين المشترك "سيف السلام 12" والان نبدء بالتفاصيل



وتأتي مشاركة حرس الحدود في التمرين، لتحقيق مفهوم العمل المشترك بين القوات العسكرية، وتطوير مهاراتها وإمكاناتها للتعامل مع مختلف التحديات، إضافة إلى التدريب على عمليات القيادة والسيطرة.

الدمام - شريف احمد - تشارك المديرية العامة لحرس الحدود، في مناورات التمرين المشترك (سيف السلام 12)، بجانب أفرع القوات المسلحة والحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة، وذلك في مدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية.