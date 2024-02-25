شكرا لقرائتكم خبر عن "إيكواس" تعلن رفع العقوبات عن النيجر والان نبدء بالتفاصيل

رفع العقوبات المفروضة على النيجر

الدمام - شريف احمد - كشفت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم السبت، أنها سترفع العقوبات المفروضة على النيجر.وأشارت إلى أنها تشمل إغلاق الحدود ووقف المعاملات المالية.

وفي بداية العام الحالي، كانت أغلقت فرنسا سفارتها في النيجر حتى إشعار آخر، قائلة إن عمل موظفيها الدبلوماسيين أصبح مستحيلا عمليا منذ الانقلاب العسكري في الدول الواقعة في غرب أفريقيا قبل خمسة أشهر.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية حينها، إنه جرى فرض حصار على السفارة، وإعاقة حركة الموظفين ومنع سفر الموظفين الدبلوماسيين إلى النيجر.

انقلاب النيجر

وفي ديسمبر أعلن الجيش النيجري مغادرة آخر جندي من القوات الفرنسية أراضي النيجر التي كانت توجَد هناك تحت عنوان "المساهمة في مكافحة جماعات متشددة إرهابية في منطقة الساحل الأفريقي".

وجاء ذلك في خطوة جاءت تنفيذاً لمطالب السلطات النيجرية.