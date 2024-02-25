اليوم في الرياض.. منتدى الالتزام البيئي 2024 يرسم مستقبل أكثر استدامة

أتاح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مؤشرات مباشرة لمراقبة جودة الهواء تحدث كل 5 دقائق، عبر الحصول على بيانات 22 عنصرًا من مكونات الهواء، فيها الجسيمات العالقة التي لا ترى بالعين المجردة#اليوم



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