تحذيرات من أمطار الأيام السبعة

وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة وهبوب رياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الجوف والحدود الشمالية والشرقية، بينما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الزلفي والغاط والمجمعة، ومناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية.
وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة وهبوب رياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض ورماح وثادق وشقراء وحريملاء والدرعية ومرات وضرما، ومنطقة المدينة المنورة.
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