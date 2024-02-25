تحذيرات من أمطار الأيام السبعة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لهطول أمطار على معظم مناطق المملكة بدءا من اليوم وحتى الأحد المقبل.

وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة وهبوب رياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الجوف والحدود الشمالية والشرقية، بينما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الزلفي والغاط والمجمعة، ومناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية.

وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة وهبوب رياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض ورماح وثادق وشقراء وحريملاء والدرعية ومرات وضرما، ومنطقة المدينة المنورة.