شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. "الأرصاد" يحذر من طقس الشرقية والحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

طقس الشرقية

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طقس الحدود الشمالية

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد من طقس منطقتي الشرقية والحدود الشمالية، مطلقًا إنذارًا أحمر عليهما.وبين أن المنطقتين تمران بطقس ضبابي كثيف، يؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية.تشهد المنطقة الشرقية في بعض محافظاتها تخييم ضباب كثيف، وذلك في : الخفجي، النعيرية، حفر الباطن وقرية العليا ، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.ويصاحب هذا الطقس انعدام في مدى الرؤية الأفقية لمسافة كيلومتر واحد أو أقل، ويستمر حتى الـ 11 من صباح اليوم.تشهد الحدود الشمالية في بعض محافظاتها تخييم ضباب كثيف، وذلك في: العويقلية، رفحاء، طريف وعرعر.ويصاحب هذا الطقس انعدام في مدى الرؤية الأفقية لمسافة كيلومتر واحد أو أقل، ويستمر حتى الـ 11 من صباح اليوم.