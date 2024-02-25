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إنذار أحمر.. "الأرصاد" يحذر من طقس الشرقية والحدود الشمالية

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد من طقس منطقتي الشرقية والحدود الشمالية، مطلقًا إنذارًا أحمر عليهما.
وبين أن المنطقتين تمران بطقس ضبابي كثيف، يؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

طقس الشرقية

تشهد المنطقة الشرقية في بعض محافظاتها تخييم ضباب كثيف، وذلك في : الخفجي، النعيرية، حفر الباطن وقرية العليا ، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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ويصاحب هذا الطقس انعدام في مدى الرؤية الأفقية لمسافة كيلومتر واحد أو أقل، ويستمر حتى الـ 11 من صباح اليوم.

طقس الحدود الشمالية

تشهد الحدود الشمالية في بعض محافظاتها تخييم ضباب كثيف، وذلك في: العويقلية، رفحاء، طريف وعرعر.
ويصاحب هذا الطقس انعدام في مدى الرؤية الأفقية لمسافة كيلومتر واحد أو أقل، ويستمر حتى الـ 11 من صباح اليوم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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