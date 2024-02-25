انت الان تتابع ضباب كثيف في الشرقية والحدود الشمالية.. و"الأرصاد" يتفاعل بإنذار أحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 فبراير 2024, 5:55 صباحاً

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في الشرقية والحدود الشمالية، متوقعًا حالة ضباب كثيف. وأوضح المركز أن فترة الإنذار تمتد حتى التاسعة صباحًا بالخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا بالشرقية، وكل من العويقيلة ورفحاء بالحدود الشمالية. وتَوقع "الأرصاد" أن تشهد تلك الفترة، ضبابًا كثيفًا وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية 1كم أو أقل.

كانت هذه تفاصيل خبر ضباب كثيف في الشرقية والحدود الشمالية.. و"الأرصاد" يتفاعل بإنذار أحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.