"موجة برد هي الأقوى" ورياح مغبرة.. "قراءة في طقس 5 أيام" يبلورها "الحصيني"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 فبراير 2024, 6:19 صباحاً

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه وفقاً للنماذج العددية للطقس يُتوقع انخفاضٌ تدريجي في الحرارة من اليوم الأحد مع عودة الأجواء الباردة ليلاً وفجراً مع اعتدال نهاراً على معظم المناطق، ورياح نشطة مثيرة للغبار متوقع أن تستمر مدة ثلاثة أيام. وأوضح "الحصيني"؛ أنه من يوم الأربعاء 18 شعبان تخف موجة البرد وترتفع قليلاً الحرارة، ومن الخميس 19 شعبان -نهاية الأسبوع- موجة برد أخرى أقوى من سابقتها وربما تكون أقوى موجة برد لهذا العام 1445هـ على الشمالية، وتمتد الى شمالي الوسطى والشرقية، لكن بصورة أقل، ويُتوقع أن تستمر حتى السبت 21 شعبان 1445هـ. وأضاف: متوقع أن تراوح الصغرى بين الصفر أو قريب من الصفر المئوي على الشمالية مع فرصة تشكُّل الصقيع عليها، ويُتوقع أن تراوح الصغرى بين ثلاث وتسع درجات مئوية على الوسطى وشمال الشرقية، ولا يُستبعَد تشكُّل الصقيع على شمال الوسطى. وأبان عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه يُتوقع أن تراوح الصغرى بين أربع وعشر درجات مئوية على مناطق: المدينة المنوّرة والشرقية ونجران، وباقي المناطق متوقع أن يكون التأثير أقل، والله أعلم.

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