انت الان تتابع 36 مئوية.. "شرورة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 فبراير 2024, 6:21 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة لليوم ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة. وأوضح المركز أن شرورة سجلت أعلى درجة حرارة 36 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل حرارة بـ7 درجات فقط؛ فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة تُسبَق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية) والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ خاصة الشرقية منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران. كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرمة ووادي الدواسر 34 مئوية، ونجران 33 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ7 مئوية، تليها السودة والقريات وتبوك 8 درجات ثم حائل 9 درجات. وسجلت الصمان أعلى نسبة رطوبة 95%.

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