"الزعاق": الطقس يؤثر على الحالة النفسية والمناخ يؤثر على الشكلية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 فبراير 2024, 6:53 صباحاً

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن المكان والمناخ هو الأساس في خلقة البشر الشكلية، وهو المكون الرئيسي للثقافة والنفسية. وأضاف الزعاق، أن الظروف الجوية لمدة طويلة تسمى مناخًا وله تأثير على الحالة الشكلية، والظروف الجوية لمدة قصيرة تسمى بالطقس، وله تأثير على الحالة النفسية. ولفت في فيديو على حسابه في "إكس"، إلى أن سكان الأرض يختلفون باختلاف الأماكن التي يعيشون فيها. وأكد أن زيادة حرارة الأجواء تزيد من سُمرة الأجساد، وسمرة الأرض تزيد من السواد.

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