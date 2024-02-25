توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة الظاهرة وشركة أراسكو

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 فبراير 2024, 6:57 صباحاً

وقعت الشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو" مذكرة تفاهم مع مجموعة الظاهرة ذ.م.م (الظاهرة)، وذلك لدراسة فرص التعاون المحتمل وإيجاد قيمة مضافة في قطاع الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. وتنص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 21 فبراير 2024 من قِبل الرؤساء التنفيذيين للشركتين على الاستفادة من أوجه التعاون والتكامل في مجالاتهما وتشمل؛ حلول التغذية الحيوانية الشاملة، وتجارة السلع الزراعية والمواد الخام، وحلول البروتين الحيواني، والخدمات اللوجستية وحلول إدارة سلاسل التوريد، وحلول سلامة الغذاء، والحلول الزراعية والبيطرية. وترى الشركتان أن هذه المذكرة هي الخطوة الطبيعية التالية في علاقتهما التجارية الممتدة على مدى عقدين من الزمن. كما تدرك إدارة الشركتين القدرات التكميلية بين الطرفين وإمكانية الإبداع المشترك لإيجاد قيمة كبيرة تدفع مهمتهم المشتركة المتمثلة في دعم الأمن الغذائي المستدام في بلدانهم وكذلك في المنطقة.

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