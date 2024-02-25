بالزي التراثي.. السفارة في كندا تحتفل بذكرى يوم التأسيس

الدمام - شريف احمد - أقامت سفارة المملكة العربية السعودية والملحقية الثقافية في كندا احتفالية بمناسبة ذكرى يوم التأسيس في مقر الملحقية.وحضر الحفل منسوبي السفارة والملحقية وجمع من المواطنين والطلاب المبتعثين.واحتفل الحضور مرتدين الزي التراثي لهذه المناسبة التاريخية الوطنية.وألقت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا، آمال بنت يحيى المعلمي، كلمة قالت فيها إن بداية لسسعودية ليست كباقي الممالك والدول من حولنا، فهي ملحمة تاريخية عظيمة نتداولها جيلا بعد جيل لتبقى ممتدة نعيها في وجداننا ونورثها لأحفادنا.

وأكدت أن تأسيس المملكة قصة ثبات وكفاح وحلم بغد أفضل، وتأسيس لمستقبل زاهر نعيشه حاضرا الآن.

ولفتت "المعلمي" أن الدولة السعودية مرت بمراحل عدة منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، كل مرحلة كان لها تحدياتها السياسية، والعسكرية، والبيئية، والداخلية، وفي كل مرة كانت تعود أقوى وأعظم بفضل الله أولا ثم بتلاحم الشعب والقيادة والعلاقة التي تجمع بيننا.

