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السعودية | أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫06429 مقابل الريال الواحد 0٫24611

الدولار: 3٫75055 مقابل الريال الواحد 0٫26663

درهم إماراتي: 1٫02111 مقابل الريال الواحد 0٫97932

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75014

دينار أردني: 5٫28999 مقابل الريال الواحد 0٫18904

دينار كويتي: 12٫21105 مقابل الريال الواحد 0٫08205

الريال القطري: 1٫03023 مقابل الريال الواحد 0٫97066

الدرهم المغربي: 0٫37428 مقابل الريال الواحد 2٫67444

الجنيه المصري: 0٫12159 مقابل الريال الواحد 8٫22457

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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