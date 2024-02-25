السعودية | أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
أسعار العملات الأجنبية
اليورو: 4٫06429 مقابل الريال الواحد 0٫24611
الدولار: 3٫75055 مقابل الريال الواحد 0٫26663
درهم إماراتي: 1٫02111 مقابل الريال الواحد 0٫97932
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75014
دينار أردني: 5٫28999 مقابل الريال الواحد 0٫18904
دينار كويتي: 12٫21105 مقابل الريال الواحد 0٫08205
الريال القطري: 1٫03023 مقابل الريال الواحد 0٫97066
الدرهم المغربي: 0٫37428 مقابل الريال الواحد 2٫67444
الجنيه المصري: 0٫12159 مقابل الريال الواحد 8٫22457