السعودية | “الأهلي السعودي” يعلن توزيع 9% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن البنك الأهلي السعودي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2023م، بإجمالي 5.4 مليار ريال لعدد 6 مليارات سهم.

وقال البنك في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع 0.90 ريال بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 9%.

ويكون تاريخ الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك (والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع في وقت لاحق.

وحصل البنك على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023م.

ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي بنحو 5% في الربع الرابع من 2023، لتصل إلى 4.95 مليار ريال، حيث جاءت النتائج أعلى من التوقعات البالغة 4.93 مليار ريال.

فيما ارتفع بنسبة 7.69% في 2023، ليصل إلى نحو 20.01 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 18.58 مليار ريال في 2022.