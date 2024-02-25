الصندوق العقاري يزف خبراً ساراً بشأن مستفيدي سكني

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم عن إيداع أكثر من 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر فبراير 2024.

وتم تخصيص إجمالي الدعم لشهر فبراير لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر فبراير نحو 56.6 مليار ريال.

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